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среда, 18 декабря 2019 07:42

Сегодня в Минске обсудят обмен пленными и разведения сил

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Сегодня в Минске обсудят обмен пленными и разведения сил
Кореспондент В Минске сегодня пройдет встреча трехсторонней контактной группы после нормадського саммита

Сегодня, 18 декабря, пройдет первое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после "нормандского саммита", что прошел 9 декабря в Париже.

Участники обсудят ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров "нормандской четверки". Речь идет об обмене пленными, прекращении огня и согласовании трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон, пишет УНН.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен военнопленными, вероятно, состоится до конца года.

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"Надеюсь, что в среду, 18 декабря будет объявлена конкретная дата прекращения огня. К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр в пятницу вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом дата нового перемирия, как рассчитывает Пристайко, будет назначена на 20 или 21 декабря.

В частности, о договоренности о конкретной дате освобождения военнопленных лиц ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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