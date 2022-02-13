Сегодня узнаем, будет ли ранняя весна

Если cегодня пойдет снег, то весной часто будут идти дожди. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

14 февраля христиане вспоминают святого мученика Трифона. С сегодняшним днем у наших предков было связано много примет.

Наши предки проводили 14 февраля в семейном кругу – собирались на совместные обеды или ужины. Также в течение дня пытались привести жилье в порядок – подметали, вытирали пыль, складывали вещи. Таким образом подготавливали дом к Сретению Господнему, которое отмечается 15 февраля.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- В ночь на 14 февраля небо покрыто звездами – до скорого прихода весны;

- Если 14 февраля тепло, то такая же погода будет и в ближайшие 30 дней;

- Идет снег – к частым дождям весной;

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- Весна будет поздней, если 14 февраля ударят морозы;

- Облака на небе до вечера – до погожих дней.

Святой Трифон родился 232-го в селе Кампсиди – ныне территория Турции. Его родители были бедными, но благочестивыми людьми. Приучали к вере и сына.

Трифон не отказался от христианства, когда на эту религию началось гонение в Римской империи. Святой был арестован и казнен в 250 году.