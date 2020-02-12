Сегодня отмечают праздник Трех Святителей: традиции и запреты

12 февраля отмечают Собор Трех Святителей. Фото: narodna-pravda.ua

12 февраля отмечают Собор Трех Святителей. В народе этот православный праздник называют днем ​​Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

Они жили во второй половине IV в. Были очень образованными людьми. Боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

Традиции праздника

12 февраля осуществляют обряд, который может обеспечить мир и согласие в семье. Для этого нужно лишь выставить за дверь старую обувь.

В этот день также наблюдали за месяцем, ветром и животными, чтобы узнать, какой будет погода в ближайшее время. Так, красный месяц предсказывал сильный ветер; вой волков - к морозам. Иней на деревьях - к теплу, а ветер с севера при безоблачном небе - к большим холодам.

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Чего нельзя делать 12 февраля

В этот день запрещали прясть, плести и охотится. Без надобности в лес вообще лучше не ходить.

Нельзя ревновать или ссориться. Если же ссора все же случилась, необходимо помириться как можно быстрее. Иначе вражда рискует продолжаться целый год.

12 февраля в Украине из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Порывы будут достигать 20 м/с. В такую погоду обычно вводят первый уровень опасности. Украинцев просят быть осторожными, плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.