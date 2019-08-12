Сегодня отмечают международный день молодежи

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Просмотров: 135
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 756
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1431
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2943
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2133
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4842
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14364
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15813
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2988
Фото
Все фото
8
5
5
5
8
Мошенники и тонкие стены: украинка рассказала, что ее поразило в США
Мошенники и тонкие стены: украинка рассказала, что ее поразило в США
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец открыл грузинское кафе
Хинкали, аджарские хачапури не доставляем - переселенец открыл грузинское кафе
Показали, как американцы учили украинских спецназовцев
Показали, как американцы учили украинских спецназовцев
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
Видео
Все видео
В Украине определили самый большой арбуз сезона
В Украине определили самый большой арбуз сезона
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Очередной скандал в Укрзализныце - затопило вагон
Очередной скандал в Укрзализныце - затопило вагон
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4430
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4059
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 837
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7740
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 828
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 10:33

Сегодня отмечают международный день молодежи

  Комментировать
Сегодня отмечают международный день молодежи
Фото: из открытых источников.Традиционно праздничные мероприятия ко Дню молодежи посвящены освещению проблем молодежи, защиты их прав и свобод.

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Его ввели, чтобы напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневные проблемы, стоящие на их пути, об этом сообщают в ООН.

По данным организации, сегодня в мире проживает около 1800000000 детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Более половины детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет не умеют читать и считать, несмотря на то, что ходят в школу.

Политическая нестабильность, изменчивость рынка труда, а также ограниченное поле для привлечения молодежи в политическую и социальную жизнь приводят к растущей изоляции молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота

Тема нынешнего Дня молодежи - всеохлююча образование. Она направлена ​​на укрепление мер по обеспечению инклюзивности и доступности образования для всех молодых людей.

В Украине День молодежи отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня отмечают международный день молодежи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 101358
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 25110
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 23571
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
5
 Просмотров: 12384
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
Пальто на голе тело и невероятная растяжка: Тейлор Свифт украсила обложку Vogue
8
 Просмотров: 9126
Общество
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 3421
"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы
"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы
 Просмотров: 603
12 августа: что можно и чего не стоит делать в этот день
12 августа: что можно и чего не стоит делать в этот день
 Просмотров: 657
Мошенники и тонкие стены: украинка рассказала, что ее поразило в США
Мошенники и тонкие стены: украинка рассказала, что ее поразило в США
8
 1 Просмотров: 2529
В Украину возвращается жара
В Украину возвращается жара Просмотров: 558
Больше всего комментируют
22
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
3
На полигоне в РФ могла взорваться ракета с ядерной установкой - Reuters
2
Армия - это престижно: в этом году возросло количество контрактников
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 43083
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua