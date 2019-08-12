Сегодня отмечают международный день молодежи

Фото: из открытых источников.Традиционно праздничные мероприятия ко Дню молодежи посвящены освещению проблем молодежи, защиты их прав и свобод.

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Его ввели, чтобы напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневные проблемы, стоящие на их пути, об этом сообщают в ООН.

По данным организации, сегодня в мире проживает около 1800000000 детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Более половины детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет не умеют читать и считать, несмотря на то, что ходят в школу.

Политическая нестабильность, изменчивость рынка труда, а также ограниченное поле для привлечения молодежи в политическую и социальную жизнь приводят к растущей изоляции молодежи.

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Тема нынешнего Дня молодежи - всеохлююча образование. Она направлена ​​на укрепление мер по обеспечению инклюзивности и доступности образования для всех молодых людей.

В Украине День молодежи отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня.