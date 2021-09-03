Сегодня надо оберегать детей. Народные приметы 4 сентября

Сегодня нельзя выходить на улицу до захода солнца. Фото: pixabay.com

4 сентября православные верующие почитают святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголiпа), Акиндина и Севериана. Они пострадали за веру во Христа.

В народе этот праздник называют Агафонов день или Потехи лешего. Веровали, что в лесах бродит нечистая сила.

Боялись 4 сентября леших, ведь считали, что они сегодня делают пакости.

"На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы", - говорили предки.

Матери в этот день боялись, что мистические существа могут похитить маленьких детей. Мужчины выходили на улицы, разжигали костер и стерегли свое добро. Надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.

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Сегодня нельзя много есть, в том числе продукты животного происхождения. Также не советуют выходить на улицу после захода солнца, брать и давать в долг.

Народные приметы:

- День солнечный - к теплой осени.

- Туман быстро рассеивается - теплая погода продлится много дней.

- Мало грибов, но много орехов - к холодной и снежной зиме.

- Тепло и паутина летит - к теплой осени.

День Ангела сегодня отмечают Алексей, Иван, Михаил и Федор. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.