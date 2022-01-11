Сегодня молятся славному святому из Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1881
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 585
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 24057
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1800
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19782
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 15210
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7200
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 891
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2673
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
4
24
3
19
&quot;Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти&quot; – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Видео
Все видео
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4824
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3663
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3276
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 486
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
вторник, 11 января 2022 05:30

Сегодня молятся славному святому из Украины

  Комментировать
Сегодня молятся славному святому из Украины
Иов Манявский основал в Ивано-Франковской области мужской монастырь, который часто называют Манявским скитом. ФОТО: facebook.com

Сегодня Православная церковь Украины чтит преподобного Иова Манявского. Он является основателем Крестовоздвиженского мужского монастыря возле села Манява на Ивано-Франковщине. Обитель находится под юрисдикцией ПЦУ.

Преподобный Иов родился в городе Тисменица. Учился в Остроге и монастырской школе села Унева, которое входило в польское королевство – ныне Львовская область. В юном возрасте Иов несколько раз посещал Афон и жил в одном из монастырей, расположенных на святой горе. Там же принял монашеский постриг и получил имя Изикиил.

Вернувшись с Афона, преподобный Иов взялся за обустройство православных монастырей на западных землях нынешней Украины. Крестовоздвиженский монастырь, который называют Манявским скитом, основал в 1606-м.

Иов Манявский являлся большим авторитетом при жизни. К нему часто обращались известные люди того времени за советами и благословением. Преподобный скончался в 1621 году. А его дело продолжил другой святой – Феодосий Манявский. Он по примеру наставника развивал и строил обитель.

15 июля 2004-го Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата присоединил преподобных Иова и Феодосия Манявских к перечню святых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы могут перейти на празднование Рождества 25 декабря – Эпифаний

Также сегодня христиане чтят память 14 тыс. невинно замученных младенцев, убитых по приказу царя Ирода после рождения Иисуса Христа.

В Евангелии от Матфея рассказывается, что волхвы узнали о рождении Мессии благодаря яркой звезде, которая появилась на небе. Считали, что ребенок будет наследником Ирода. Поэтому отправились к царю и попросили его указать путь к месту рождения будущего правителя. Ирод испугался, что потеряет власть и приказал убить в окрестностях всех мальчиков до 2 лет.

Вчера христиане вспоминали священномученика Никанора, жившего в I в. Он погиб в Иерусалиме от избиения камнями вместе со Стефаном Первомучеником. Оба святых убили люди, возмущенные их проповедями. Считали их оскорбительными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня молятся славному святому из Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 24057
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 22087
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19782
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 18684
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 15219
Общество
Сегодня день ангела у настойчивых мужчин – какие тайны скрывают их имена
Сегодня день ангела у настойчивых мужчин – какие тайны скрывают их имена Просмотров: 63
В аквапарке на Хмельниччине 16 детей отравились парами хлора
В аквапарке на Хмельниччине 16 детей отравились парами хлора Просмотров: 180
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
5
 Просмотров: 342
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
4
 Просмотров: 3780
В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации
В села направят 800 мобильных бригад для Covid-вакцинации Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
5
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 58137
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть