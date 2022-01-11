Сегодня молятся славному святому из Украины

Иов Манявский основал в Ивано-Франковской области мужской монастырь, который часто называют Манявским скитом. ФОТО: facebook.com

Сегодня Православная церковь Украины чтит преподобного Иова Манявского. Он является основателем Крестовоздвиженского мужского монастыря возле села Манява на Ивано-Франковщине. Обитель находится под юрисдикцией ПЦУ.

Преподобный Иов родился в городе Тисменица. Учился в Остроге и монастырской школе села Унева, которое входило в польское королевство – ныне Львовская область. В юном возрасте Иов несколько раз посещал Афон и жил в одном из монастырей, расположенных на святой горе. Там же принял монашеский постриг и получил имя Изикиил.

Вернувшись с Афона, преподобный Иов взялся за обустройство православных монастырей на западных землях нынешней Украины. Крестовоздвиженский монастырь, который называют Манявским скитом, основал в 1606-м.

Иов Манявский являлся большим авторитетом при жизни. К нему часто обращались известные люди того времени за советами и благословением. Преподобный скончался в 1621 году. А его дело продолжил другой святой – Феодосий Манявский. Он по примеру наставника развивал и строил обитель.

15 июля 2004-го Поместный Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата присоединил преподобных Иова и Феодосия Манявских к перечню святых.

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