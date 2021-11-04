Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Фото: pixabay.com

День ангела 5 ноября отмечают: Владимир, Иван, Максим, Николай, Александр, Яков.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

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По церковному календарю 5 ноября почтит память апостола Иакова, брата Господнего по плоти. С момента основания Стрыйской епархии в июле 2000 года святой апостол Иаков был избран покровителем Стрыйской епархии. Его изображение находится на гербе Стрыя с XV века.