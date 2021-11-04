Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен

День ангела 5 ноября отмечают: Владимир, Иван, Максим, Николай, Александр, Яков.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.
Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.
***
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
По церковному календарю 5 ноября почтит память апостола Иакова, брата Господнего по плоти.
С момента основания Стрыйской епархии в июле 2000 года святой апостол Иаков был избран покровителем Стрыйской епархии. Его изображение находится на гербе Стрыя с XV века.
Комментарии