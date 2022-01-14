Сегодня два больших праздника – кому молиться

Православные верующие сегодня чтят память Василия Великого. Святой жил в Кесарии Кападокийской.

Родился в 329 году. Происходил из знатной семьи, исповедовавшей христианскую веру. Дедушка и бабушка Василия пострадали во время гонений за правления императора Диоклетиана. Дядя и два брата были епископами церкви. Василий получил хорошее образование в Константинополе и Афинах.

Автор: pinterest.com Василий Великий был защитником православной веры

После возвращения на родину святой преподавал риторику. Приняв крещение, отправился на монашеский Восток. Побывал в Египте, Палестине, Сирии и Месопотамии.

Василия также называют Великим Архиепастырем Церкви, Великим Законодателем монашеской жизни и Великим по своей святости. Он заключил "Моральные правила" для монахов об особенностях совершенной христианской жизни. В их основе лежит покаяние и отказ от светских обязанностей и семьи. Они проповедуют только любовь к Богу и ближнему. Именно по его примеру родилось женское монашество. Первой этот путь прошла сестра Василия - Макрина.

В 364 году после суровой монашеской жизни получил сан епископа Кесарии. В должности всегда заботился о верующих и старательно проповедовал христианство. Василий все силы направлял на развитие церкви. Совершил много аскетических подвигов. В трудные времена выступил в защиту православной веры. За свои деяния получил от Господа дар предвидения и чудотворения.

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Также 14 января отмечают праздник Обрезания Господня. Все мальчики в Израиле должны были пройти этот обряд.

"Как исполнились восемь дней, когда должны были обрезать мальчика, назвали Его Иисус - имя, которое дал ангел, прежде, чем Он начался в лоне", - говорится в Старом Евангелии.

Как Бог и Законодатель, Иисус Христос не должен следовать этим традициям, однако добровольно их выполнял. Совершили обряд на восьмой день после рождения.

Веровали, если мальчик не прошел обрезание, то он не принадлежит Единому Богу, является иноверцем и не достоин обращаться к Господу за помощью.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Василий, Петро, ​​Григорий и Николай. В этот праздник нужно посетить церковь и молиться святому покровителю.