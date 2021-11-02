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среда, 03 ноября 2021 03:00

Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен
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3 ноября День ангела празднуют владельцы 13 мужских имен – Анатолий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей.

Для именинников это особый праздник, потому что чтят своих небесных покровителей. Gazeta.ua предлагает тоже не игнорировать этот день и поздравить всех причастных душевными строками и открытками.

***

Поздравляю с Днем ангела. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!

Автор: maximum.fm
  Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников

***

Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

***

В этот праздничный день поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю ему всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пусть каждый день улыбается хорошим известием, а ночь снимает всю усталость и убирает неприятности.

Автор: maximum.fm
  Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников

***

Поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

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***

От всей души поздравляю с Днем ангела. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья тебе будут верны и преданы, пусть твоя любовь будет взаимной и вечной. Пусть твой ангела покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего зла.

Яркие открытки для именинников
Фото: maximum.fm
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников

Сегодня, 3 ноября, православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. Его называют отшельником и чудотворцем.

В этот день не советуют отправляться в путешествие и подбирать что-нибудь из земли. Можно навлечь неудачи.

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