Сегодня День ангела празднуют владельцы 13 популярных имен

3 ноября День ангела празднуют владельцы 13 мужских имен – Анатолий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Павел, Сергей.

Для именинников это особый праздник, потому что чтят своих небесных покровителей. Gazeta.ua предлагает тоже не игнорировать этот день и поздравить всех причастных душевными строками и открытками.

***

Поздравляю с Днем ангела. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем. Удачи!

Автор: maximum.fm Яркие открытки для именинников

***

Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.

***

В этот праздничный день поздравляю тебя с Днем ангела. Желаю ему всегда чувствовать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пусть каждый день улыбается хорошим известием, а ночь снимает всю усталость и убирает неприятности.

Автор: maximum.fm Яркие открытки для именинников

***

Поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины 2 ноября: кого сегодня поздравлять с днем ангела

***

От всей души поздравляю с Днем ангела. В этот счастливый и радостный день хочу пожелать тебе большого успеха на твоем пути, большого везения и благополучия. Пусть все цели будут достигнуты, пусть друзья тебе будут верны и преданы, пусть твоя любовь будет взаимной и вечной. Пусть твой ангела покровитель каждую секунду заботится о тебе и уберегает от всего зла.

Фото: maximum.fm

Сегодня, 3 ноября, православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. Его называют отшельником и чудотворцем. В этот день не советуют отправляться в путешествие и подбирать что-нибудь из земли. Можно навлечь неудачи.