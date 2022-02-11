Сегодня день ангела празднуют "дамские угодники"

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор, Стефан.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Василий - с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это дружелюбные люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с супругой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Как правило, принимают жену со всеми недостатками.

Григорий - происходит от греческого языка от слова "григорио" и означает - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

Иван - с древнегреческого означает "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Фото: pinterest.com

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

Федор – с древнегреческого означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

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Стефан - с древнегреческого означает "венец", "венок". Эти мужчины харизматичны и целеустремлены, всегда реально смотрят на мир. Благодаря этому, всегда добивается успехов во всех начинаниях. Ему присущи спокойствие и воздержание, однако может проявлять активность и пыл, когда нужно. Стафана можно назвать "дамским угодником" – любит женское общество, однако долго добиваться внимания девушки не будет.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.