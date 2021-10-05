 
Ексклюзивы
1/5
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 540
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 729
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 450
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 990
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 603
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2700
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1548
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 225
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 873
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3510
Фото
Все фото
8
5
6
4
5
Сегодня День ангела отмечают владельцы 5 имен - кого поздравлять
Сегодня День ангела отмечают владельцы 5 имен - кого поздравлять
В Польше открыли памятник выдающемуся &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
&quot;Наш красавец&quot; - украинский ледокол прибыл в Одессу
"Наш красавец" - украинский ледокол прибыл в Одессу
Крематорий во Львове: показали проект здания
Крематорий во Львове: показали проект здания
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Краля и Пенола: украинские полярники растрогали соцсети фото и видео новорожденных тюленей
Видео
Все видео
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
В Польше открывают памятник украинскому священнику-спасителю Емельяну Ковчу (фото)
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1962
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8469
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 675
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 189
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
среда, 06 октября 2021 03:00

Сегодня День ангела отмечают владельцы 5 имен - кого поздравлять
8

  Комментировать

Сегодня, 6 октября, День ангела отмечают владельцы пяти мужских имен Иван, Андрей, Николай, Петр и Иосиф. По обычаю в день именин нужно было посетить храм. И на службу шел не один только именинник, а вся его семья. Обязательно заказывали молебен и ставили свечи. После службы вся семья собиралась за праздничным столом.

Ангел-покровитель очень важен для каждого человека, поэтому именины называют особым праздником, вторым днем ​​рождения. Gazeta.ua предлагает также не игнорировать событие, а порадовать именинников душевным приветствием или яркой открыткой.

***

В День твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы светлое, радостное жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и бережет от всего плохого.

***

Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц

***

Именины - это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться

Поздравьте именинников открыткой
Фото: krainau.com
Поздравьте именинников открыткой
Поздравьте именинников открыткой
Поздравьте именинников открыткой
Поздравьте именинников открыткой

5 жовтня День ангела святкували теж виключно чоловіки з іменами Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Петро, Федір. Більшість з цих імен є доволі популярними та розповсюдженими в Україні. Gazeta.ua розповіла, що означає кожне з них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня День ангела отмечают владельцы 5 имен - кого поздравлять». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4266
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 4131
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3762
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 3690
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 3240
Общество
Желанная комбинация: выбрать красивые номерные знаки "по карману" можно онлайн
Желанная комбинация: выбрать красивые номерные знаки "по карману" можно онлайн Просмотров: 18
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp снова произошел сбой Просмотров: 423
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
5
 Просмотров: 540
Европа оставляет Украину в "зеленой зоне" - что это значит
Европа оставляет Украину в "зеленой зоне" - что это значит Просмотров: 468
Восемь лет войны на Донбассе: омбудсмен озвучила потери
Восемь лет войны на Донбассе: омбудсмен озвучила потери Просмотров: 306
Больше всего комментируют
35
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Боевики на Донбассе стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
1
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
1
Против Саакашвили нарушили четыре уголовных дела
Голосов: 57218
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть