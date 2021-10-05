Сегодня День ангела отмечают владельцы 5 имен - кого поздравлять

Сегодня, 6 октября, День ангела отмечают владельцы пяти мужских имен Иван, Андрей, Николай, Петр и Иосиф. По обычаю в день именин нужно было посетить храм. И на службу шел не один только именинник, а вся его семья. Обязательно заказывали молебен и ставили свечи. После службы вся семья собиралась за праздничным столом.

Ангел-покровитель очень важен для каждого человека, поэтому именины называют особым праздником, вторым днем ​​рождения. Gazeta.ua предлагает также не игнорировать событие, а порадовать именинников душевным приветствием или яркой открыткой.

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В День твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы светлое, радостное жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и бережет от всего плохого.

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Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!

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Именины - это праздник души и тепла, которое хранится в сердце человека всю жизнь. Этот праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться

Фото: krainau.com

5 жовтня День ангела святкували теж виключно чоловіки з іменами Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Петро, Федір. Більшість з цих імен є доволі популярними та розповсюдженими в Україні. Gazeta.ua розповіла, що означає кожне з них.