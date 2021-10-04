5 октября день ангела только у владельцев мужских имен. Они популярны в Украине

В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: bpro1.top

5 октября день ангела отмечают исключительно мужчины с именами Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Николай, Александр, Петр, Федор.

Большинство из этих имен достаточно популярны и распространенны в Украине. Gazeta.ua предлагает узнать, что означает каждое из них.

Андрей - имя происходит от греческого "Андрос". Последнее переводится, как "мужественный" или "отважный". Андреи с детства непоседливые, любят активные игры. Во взрослом возрасте мужчины с таким именем часто является импульсивными, но никогда не жалеют о сделанном. Считается, что Андреи являются изменчивыми в чувствах - могут признаватися в любви одной женщине, а через некоторое время - уже другой. Это талантливые мужчины, которые часто достигают поставленных перед собой целей.

Вениамин - имя еврейского происхождения, в древности звучало как Биньямин - "сын правой руки". Мужчины с этим именем отличаются уверенностью в себе. В то же время обладают хорошим характером. Они довольно популярны среди женщин, так как выделяются романтичностью и интеллигентностью. Мужчины с этим именем не пытаются установить лидерство в отношениях. Абсолютно спокойно могут оставаться на вторых ролях.

Кузьма - имя греческого происхождения. Его носители являются чувствительными и не всегда уверенными в себе людьми. Часто мужчины с этим именем выделяются молчаливостью, терпеливостью, обязательностью. Любят путешествовать, есть уравновешенными и всегда готовы встать на защиту друзей. Из-за этого пользуются среди них уважением и доверием. Считается, что в отношениях эти мужчины не постоянны. Могут часто менять женщин.

Макар - тоже имя, которое пришло к нам из Греции. Макары выделяются тем, что никогда не бросают слов на ветер и выполняют обещания. Это сдержанные, скромные и уравновешенные мужчины. Благодаря этому к ним относятся благосклонно абсолютно всех окружающие и знакомые. Мужчины с этим именем - умеют строить карьеры. Любимую женщину выбирают раз и навсегда. Поэтому могут не спешить с решением о браке, пока полностью не удостоверятся в правильности своего выбора.

Николай - имя, которое пошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Николаи способны быть успешными в любой профессии и часто занимают руководящие должности. Они трудолюбивы и всегда доводят начатое до конца. Мужчины с этим именем порядочные, сообразительные и умеют легко выходить из сложных ситуаций. В любви пылкие, но ревнивы.

Александр - одно из самых популярных имен в Украине. Пришло к нам из Греции и в переводе означает "тот, кто защищает людей". Александры всегда активны, мечтательные и настойчивы. Умеют быть настоящими друзьями. Часто мужчины с этим именем успешные в предпринимательской деятельности. Очень упрямы, не переносят ложь и несправедливость. В любви часто неразборчивые - могут влюбляться в женщин и очень быстро в них разочаровываться. Однако являются очень хорошими родителями.

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Петр - еще одно популярное имя в Украине греческого происхождения. Обладатели этого имени всегда говорят прямо все, что думают. Хотят быть независимыми. Петр не любит лицемерия и мечтает об идеальном мире. В отношениях с женщинами мужчины с этим именем - часто не показывают своих эмоций. Хотя при этом внутри у такого человека может бурлить настоящая страсть и любовь.

Федор - имя, которое пошло от греческого имени Теодорос - "Дар Божий". Люди с этим именем отличаются серьезностью. Никогда не паникуют и умеют находить выходы из всех трудных ситуаций. Решают сложные задачи. Умеют заботиться о своей семье.

Людям, которые празднуют именины, церковь в этот день советует посещать храмы и молиться к своим святым покровителям с такими же именами. Считается, что это более духовный праздник, который не принято громко отмечать как день рождения.