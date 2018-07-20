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пятница, 20 июля 2018 08:00

"Сделаю все, чтобы Украина была единой" - ненавистник "хохлов" записал публичное обращение

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&quot;Сделаю все, чтобы Украина была единой&quot; - ненавистник &quot;хохлов&quot; записал публичное обращение
Юрий Островский, который избил журналиста в Кривом Роге и публично обозвал украинцев, извинился на камеру. Фото: styler.rbc.ua

Общественные активисты нашли скандального охранника Юрия Островского и заставили извиниться на камеру на государственном языке. Ранее мужчина избил журналиста в Кривом Роге и публично обозвал украинцев.

"Неравнодушные люди нашли Островского, который утром обменял крупную сумму гривен в российские рубли, сел в автомобиль, взял курс на юг и уже почти достиг админкордону с оккупированным Крымом. Но там сценарий начал развиваться в неожиданном направлении", - пишет в Facebook KomandaUsova.

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Островский сказал, что признал вину и пообещал уважать свое государство. Мужчина вернулся в Кривой Рог, где будет сотрудничать со следствием и понесет наказание за поступок.

18 июля в Кривом Роге Днепропетровской области на территории депо скоростного трамвая человек, представившийся журналистам заместителем начальника охраны КП "Скоростной трамвай", ударил корреспондента "Первого Криворожского" по лицу. "Ты смотри, б****, как вы сука, хохлы, ох***ли ... Да, я русский бл****!" - воскликнул мужчина, представившийся заместителем начальника охраны скоростного Юрием Островским, после чего ударил корреспондента.

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20
июля

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

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