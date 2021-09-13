СБУ задержала бывшего боевика ДНР

СБУ задержала активного участника незаконного вооруженного формирования. Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Им оказался житель города Курахово Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В 2014-2015 годах мужчина из-за идейных убеждений находился в составе незаконных вооруженных формирований ДНР.

Боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2-го мотострелкового взвода батальона "Оплот" ДНР, а затем в должности дежурного так называемой "Русской православной армии".

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В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию. С помощью одного мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, проведениях учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ в ООС.