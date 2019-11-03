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воскресенье, 03 ноября 2019 15:41

СБУ расследует, как полицейские саботировали дело Гандзюк

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СБУ расследует, как полицейские саботировали дело Гандзюк
Фото: Зеркало Недели

СБУ расследует производства в отношении правоохранителей, которые осуществляли расследование убийства Екатерины Гандзюк на начальном этапе, а также, вероятно, способствовали побегу организатора нападения Алексея Левина.

Об этом заявили на круглом столе СБУ по делу Гандзюк с участием первого заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова и начальник следственного управления СБУ Богдана Тиводара.

По словам представителей СБУ, 30 октября Генеральная прокуратура Украины передала Службе безопасности производства по небрежности правоохранительных органов в начальном расследовании, покрытии преступления или содействии побега Левина.

Маяков также сообщил, что родным подозреваемых по делу Гандзюк платили за молчание по делу об убийстве.

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Вместе с тем, Тиводар сообщил, что следствию известно реальное круг лиц, которые могут быть причастны к заказу убийства Гандзюк.

"Нам удалось установить непосредственно исполнителей, Торбин - организатор, Левин - еще один организатор и Мангер - организатор и заказчик, один из заказчиков", - сказал он.

Следствие по делу Гандзюк проходит в пределах пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

"Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Екатерину, прежде всего связанные с ее обвинениями должностных лиц области в злоупотреблениях", - подчеркнул Тиводар.

4 ноября исполняется год со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты отмечают, что наказание понесли участники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием.

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03
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