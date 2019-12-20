СБУ открыла уголовное производство против Жириновского

СБУ открыло криминальное производство против Владимира Жириновского по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании террористов.

Об этом народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Пришел ответ из СБУ на мое заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Так вот уже открыто криминальное производство и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям. Это - посягательство на территориальную целостность Украины и финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - сообщил Гончаренко.

Автор: facebook.com/alexeygoncharenko

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