"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики

Жириновский заявил, что подаст в Крым столько воды, что остров захлебнется. Фото: antikor.com.ua

Российский политик Владимир Жириновский хочет изменить русло Днепра для того, чтобы Крым захлебнулся водой.

Политик добавил в эфире российской программы "60 минут", что Украина захлебнется кровью из-за ситуации на Востоке, пишет obozrevatel.

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"Захлебнутся реками крови из-за убитых русских, Донбасс, Луганск. Потому, что мы хотим, то и сделаем, вот канал! Отсюда поворачиваем - и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо. Как только они увидят начало строительства канала для отвода днепровской воды, все откроют немедленно! И Северо-Крымский канал заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнется, наводнение будет! Будете просить: "Не надо, остановите эту воду!", - говорит Жириновский.

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в пожарах в Сибири виноваты лазерные лучи из-за рубежа.