СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ

Баканов заявил, что СБУ рассматривает две приоритетные версии - теракт и попадания ракеты. фото:

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы украинского самолета в Иране - совершение террористического акта и попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса.

В то же время в СБУ добавили, что версия с ракетой вызывает много вопросов и поэтому ее нужно тщательно проработать. Об этом во время заседания специальной рабочей группы спецслужбы заявил руководитель СБУ Иван Баканов, передает пресс-центр ведомства.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и др. Все вопросы сейчас прорабатываются ", - сказал он.

Версию теракта СБУ также тщательно изучает и анализирует.

"Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - отметил Баканов.

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Глава СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

"В новой современной реальности, когда социальные сети генерируют новые конкурентные смыслы и идеи для всего человечества, часто и густо подменяют собой государственные институты и правоохранительные органы, очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках. Мы все связаны друг с другом и все вместе будем нести ответственность за растиражированные фейковыводы. Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах ", - отметил он.

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор. Территория не охраняется правоохранителями, нет ограничительной ленты.