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пятница, 14 мая 2021 00:28

Савченко вышла из российской тюрьмы благодаря Обаме - адвокат

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Савченко вышла из российской тюрьмы благодаря Обаме - адвокат
Савченко устроила фотосессию возле коров. Facebook/Надежда Савченко - Nadiia Savchenko.

Виктор Медведчук не причастен к освобождению из российской тюрьмы Надежды Савченко. Так считает адвокат Марк Фейгин.

"Решающим была роль не Медведчука, а президента Обамы, который звонил Путину. Именно это все и решило. И Медведчук, согласитесь, на Обаму уж точно не мог повлиять. Но повлиять на Путина Обама мог", - сказал Фейгин в эфире ток-шоу "Право на власть".

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Надежда Савченко стала знаменитостью после российского плена, в котором она находилась почти два года. Попала туда с Донбасса. Россия отдала ее Украине 25 мая 2016-го. К тому времени она уже полтора года была народной депутатом - в Верховную Раду ее первым номером провела "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Тогдашний президент Петр Порошенко предоставил Савченко звание Героя Украины. Вскоре после возвращения и скандальных заявлений Савченко выгнали из партии. Она даже была арестована по подозрению в подготовке терактов в Верховной Раде и госперевороте. Весной 2019-го суд освободил ее из-под стражи.

Савченко была телеведущей на "телеканале Медведчука". Впоследствии основала общественно-политическую платформу своего имени.

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