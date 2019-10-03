Самый теплый день октября: кого порадует осеннее солнце

С 5 октября в Украине будет холоднее. Фото: zp.depo.ua

В четверг, 3 октября погода разделит Украину на две части.

В западных областях, температура упадет до +11...+17 градусов, лить дожди. На остальной территории страны будет преобладать +17...+24 градуса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве сегодня также будет тепло и сухо - +22 ... + 23 градуса.

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Кроме того, в четверг будет один из самых теплых октябрьских дней, кроме запада. Синоптики обещают, что 5 октября температура воздуха в большинстве регионов Украины приблизится к отметке +20 градусов. А потом придет очередная волна осеннего похолодания.

В октябре Землю накроет серия магнитных бурь. Пик придется в последней декаде месяца. Так излучения ожидают 6,19 и 24-26 октября.