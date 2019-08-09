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суббота, 10 августа 2019 00:15

Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
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С одного улья можно получить от 30 до 150 кг г меда в год
Фото: Елена Белоус
Дмитрий по образованию экономист, в детстве помогал дедушке на пасеке
В одном улье живет одна семья пчел. У Дмитрия их 14
В улье может завестись клещ, который убивает пчел
Самый дорогой мед с вереска - от 550 грн за литр, самая дешевая оптовая цена за мед из подсолнуха - 30 грн

Один улей для пчел можно сделать и за 100 гривен. Деньги надо только на специальные рамки внутри старого ящика. На рамках будут жить семьи пчел. Самих пчел можно поймать в лесу, поставив ящик с рамками на дерево. Однако надо быть готовым, что мед появится примерно через год.

Об этом Gazeta.ua рассказывает пчеловод Дмитрий Бирко из Киевской области. Он в 2018 году создал свою пасеку и сейчас продает мед всем желающим.

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"На мысли создать пасеку привели друзья. В детстве ухаживал за пчелами вместе с дедом. Тогда больше нравился сам мед, чем процесс по уходу за ульями, - рассказывает Дмитрий, - К 2018 году работал с растениями. Поэтому было легко переключиться на насекомых".

Дмитрий рассказывает, что если у человека есть время на постепенное развитие пасеки, понадобится около 100 грн на создание одного улья. Берут деревянный ящик, чтобы в нем можно было поместить 5-6 рамок с темной лощины. В одном таком ящике-улье будет жить ода семья пчел. У Дмитрия таких 14. На даче можно поставить в 5 ульев.

Автор: Елена Белоус
  В одном улье живет одна семья пчел. У Дмитрия их 14
В одном улье живет одна семья пчел. У Дмитрия их 14

"Если человек ограничен в финансах, можно даже не покупать пчел, - делится Дмитрий, - Надо повесить деревянный ящик с рамками на дерево в саду или в лесу и ждать пока там появиться пчелы. Но за год с этого улья меда можно и не получить".

В зависимости от погоды, профессиональных качеств пчеловода и способности самих пчел, с одного улья можно получить от 30 до 150 кг г меда в год.

Самый дешевый мед с подсолнечника, оптовая цена - от 30 грн за литр

"В западном регионе медоносная база достаточно бедная, там чаще занимаются разведением пчел. В центре - больше делают липовый мед, на юге - полевой мед с подсолнечника, а на севере и в районе Киева - мед из акации, - рассказывает Дмитрий, - Самый дорогой мед с вереска. Его не так много добывают. Он очень густой, поэтому и тяжелый процесс выкачки. Его стоимость может быть от 550 грн за литр. Самый дешевый подсолнечный мед, оптовая цена около 30 грн за литр. Перекупщики затем фасуют его и продают в магазины".

Автор: Елена Белоус
  В улье может завестись клещ, который убивает пчел
В улье может завестись клещ, который убивает пчел

За пчелами надо особый уход. В ульях может завестись клещ, который высасывает гемолимфу. Это межклеточная жидкость, что у пчел вместо крови. Этот паразит появился около 50 лет, самостоятельно пчелы с ним не могут бороться. Для профилактики появления клещей, можно положить на дно ульев салфетки с щавелевой или муравьиной кислотой.

С одного улья можно получить от 30 до 150 кг г меда в год

"Пчелы очень резко реагируют на запах бензина, духов, алкоголь и другие резкие запахи. На смену погоды могут кусать, становятся более агрессивными. В прошлом году была плохая погода, когда качал мед с подсолнечника, получил более 40 укусов, - отмечает Дмитрий, - Перед тем, как идти к ульям я моюсь, надеваю защитный костюм пасечника. Затем обдаю ульи дымом. Можно жечь бумагу с воском, ветви деревьев, главное, чтобы не было химии. У пчел включается древний инстинкт, они думают, что ульи горят и начинают отвлекаться и набирать в соты мед".

Автор: Елена Белоус
  Самый дорогой мед с вереска - от 550 грн за литр, самая дешевая оптовая цена за мед из подсолнуха - 30 грн
Самый дорогой мед с вереска - от 550 грн за литр, самая дешевая оптовая цена за мед из подсолнуха - 30 грн

Пчеловодством можно заниматься круглый год, если продавать не только мед. Можно заготовить изделия из воска, прополиса, маточного молочка и продавать их в межсезонье.

"Зимой пчелы сбиваются в куб вокруг матки, греют друг друга и едят то, что накопили. У них может возникать закупорка кишечника. Чтобы такого не случилось, ветеринары рекомендуют кормить их сахарным сиропом, - рассказывает Дмитрий, - В наших широтах пчелы нормально зимуют. Однако для зимовки можно делать специальный домик, где нужно постоянно поддерживать одинаковую температуру и влажность".

Автор: Елена Белоус
  Пчелы реагируют на резкие ароматы и изменение погоды, становятся агрессивными и могут покусать
Пчелы реагируют на резкие ароматы и изменение погоды, становятся агрессивными и могут покусать

Есть несколько высших учебных заведений, где готовят пчеловодов. Дмитрий же самостоятельно читал специализированную литературу, общался с другими пчеловодами.

"Эффективнее обучение - собственный опыт и ошибки. В книгах могут и не написать все секреты. Или советы не сможете использовать, потому что каждая пасека в чем индивидуальная", - отмечает Дмитрий.

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У Дмитрия уже есть уже постоянные покупатели. О себе рассказывает в facebook- группе "Сир і мед від Бірко" и на собственной странице. В ближайших планах - расширение количества ульев до 50 и увеличение линейки вкусов меда.

Автор: Елена Белоус
  Дмитрий по образованию экономист, в детстве помогал дедушке на пасеке
Дмитрий по образованию экономист, в детстве помогал дедушке на пасеке

"Пишу в социальных сетях о пчелах. Не ожидал, что людям будет интересно. Например, как пчелы меняют власть в улье - матку или убивают или обрывают крылья и выгоняют, - делится Дмитрий, - Не все знают как проверять на качество мед. Капля меда на ладони должна быть горькой, не таять от тепла кожи. А если быстро втирать несколько минут, мед должен впитаться в кожу. Если в меде есть сахарный сироп, то кожа будет липнуть, капля растечется".

30-летний Дмитрий Бирко по образованию экономист. Пасекой начал заниматься в 2018 году. Сейчас мужчина имеет 14 ульев в селе в Обуховском районе Киевской области.

Для выпекания тортов и десертов нужна профессиональная техника и опыт в создании десертов. Для работы понадобится печь, холодильники, миксеры, посуда и различные аксессуары. В общем, нужно около 50000 гривен на оборудование. Работать можно на кухне арендованной квартиры. Первых клиентов можно найти из своего окружения среди друзей и коллег по работе.

Автор: Анна Деревянко
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