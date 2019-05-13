Самый большой жилой комплекс Ирпеня приветствует новых жильцов

Праздник удался! Вчера счастливые владельцы квартир первого и второго домов ЖК New York Towers получили ключи от своих новеньких квартир. Положительные эмоции и атмосфера счастья царили на территории жилого комплекса.

Гости мероприятия имели возможность отведать аппетитные блюда и попробовать игристые напитки под звуки аплодисментов и замечательные песни приглашенного музыкального коллектива. Актуальная фотозона в стиле города Нью-Йорк придавала особое настроение, а взрослые и малыши с удовольствием делали фотографии на память об этом важном дне, передает УНИАН.

Приятным сюрпризом для гостей праздника стал розыгрыш различных ценных подарков и сертификатов. Директор компании "Орлан-Инвест Групп" Антон Мирончук поздравил новоиспеченных жильцов и торжественно разрезал символическую красную ленту. Приятно неожиданным и милым моментом праздника стало появление некоторых владельцев домов, которые приехали на вручение вместе со своими мурчащими четвероногими друзьями, ведь известно, что кошки приносят счастье в новый дом).