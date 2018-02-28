Самый большой равнинный водопад Украины замерз: удивительные фото

Морозы сковали льдом почти весь равнинный Джуринский водопад, в Тернопольской области.

Льдом покрыло три каскада Джуринского водопада высотой в 16 метров, пишет ТСН.

Автор: ТСН Самый большой равнинный водопад Украины замерз

И только температура полезет вверх, как причудливые сосульки ледяной скульптуры могут разрушиться.

Автор: ТСН Самый большой равнинный водопад Украины замерз

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Водопад находится в селе Нырков, Залещицкого района Тернопольской области. Расположен на реке Джурин.

Автор: ТСН Самый большой равнинный водопад Украины летом

Вследствие сильных морозов на Прикарпатье замерзли пять популярных водопадов, образовав невероятные ледяные каскады.