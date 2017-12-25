Саакашвили анонсировал свой визит в СБУ

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили пообещал, что придет на допрос в Службу безопасности Украины 26 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

"26 декабря, в 13:30 в Окружном административном суде Киева состоится слушание дела, где будет отказано в статусе" временной защите ". Планирую там быть", - говорится в сообщении Саакашвили.

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Как сообщается, допрос запланирован на 11:00 час.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействие членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

11 декабря судья Печерского райсуда Киева Цоколь отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили пресечения в виде двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.