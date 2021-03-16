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пятница, 19 марта 2021 09:00

С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
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Разницы между мужским и женским кептарем не было
Фото: Фото предоставлено Михаилом Винтонюком
Разницы между мужским и женским кептарем не было
Разницы между мужским и женским кептарем не было
Разницы между мужским и женским кептарем не было
Разницы между мужским и женским кептарем не было

39-летний Михаил Винтонюк из села Корнич Коломыйского района на Прикарпатье 5 лет шьет и реставрирует старинные кептари. Такую верхнюю одежду издавна надевали украинцы.

Способность к созданию кептаря передала ему женщина, родители которой когда-то занимались скорнякцтвом. Теперь он шьет совершенно новые, реставрирует или создает на основе старого образца.

Для региона, в котором проживает мужчина, характерны были белые кептари - почти без орнамента.

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"Вышиванные же начали делать в межвоенный период. С 1970-х скорняков становилось все меньше, поэтому наряды шили из сукна. Выходил муляж, заменитель, не натуральный продукт. Я стараюсь возродить настоящий кептар - шью с различным орнаментом и вышивкой. Латунными капслямы пришиваю узор. Ищу специальные виды кож, чтобы все было максимально так, как когда-то делали предки".

По словам мужчины, когда-то один старый скорняк сказал ему, что мастера, который шьет кептари и не добавляет чего-то своего, нельзя считать мастером. Поэтому в работе всегда что-то создаст на свой лад.

Словарь "Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові" издали в Ивано-Франковске. В нем собрали более 7,5 тыс. слов из гуцульского говора.

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