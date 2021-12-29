С сегодняшнего дня в Украине будут выдавать новые водительские удостоверения

С 29 декабря в Украине будут выдавать новые водительские удостоверения. Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

С сегодняшнего дня, 29 декабря, в Украине будут выдавать новые водительские удостоверения.

В виде кода "78" в графе 12 будет указана отметка о сдаче практического экзамена на машине с автоматической коробкой передач, сообщили в главном сервисном центре МВД.

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"При наличии такой отметки водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой", - говорится в сообщении.

В МВД добавляют, что нововведение - это еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

У украинцев появилась возможность получить по почте заказанное онлайн водительское удостоверение. Оформить доставку можно в электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении Укрпочты. Теперь не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.