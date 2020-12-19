С сегодняшнего дня действуют жесткие карантине ограничения

Сегодня в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения, которые недавно согласовал Кабинет министров.

Но кроме новых, продолжают действовать и старые ограничения, например, необходимость находиться в общественных зданиях в масках или респираторах, разрешение на работу кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом зале и тому подобное.

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С сегодняшнего дня запрещается:

· Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

· Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

· Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах есть больше чем один человек на 10 кв/м;

· Работу заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме работы на вынос и на доставку) и проведение расчетных операций после 22:00. Однако в ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

· Проведения религиозных мероприятий в помещении, если там есть больше чем один человек на 5 кв/м, и на открытом воздухе, если присутствуют не сохраняют дистанцию ​​1,5 м.

Автор: Кабмин В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).