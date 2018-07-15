С погибшими военными прощались на коленях

15 июля в Самборе Львовской области простились с погибшими в ДТП бойцами ВСУ Романом Спринським и Юрием Зайцевым. Об этом сообщает пресс-служба Самборского городского совета в Facebook.

"Самборская община, военное братство отдали последний долг военнослужащим Роману Спринському и Юрию Зайцеву, погибшим во время автомобильной аварии под Львовом. Боевые офицеры, в 2014 году мужественно приняли вызов судьбы и отправились на восток Украины защищать свою землю от российского захватчика, стали примером несокрушимого духа и военного профессионализма. Ранения, взрывы вражеских тяжелых снарядов, которых не выдерживал прочный металл, не смогли испугать настоящих украинских Героев. Они прошли большинство горячих точек войны на Донбассе. Сегодня же Самбор осиротел", - говорится в сообщении.

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Автор: facebook.com/sambir777 В Самборе Львовской области простились с погибшими в ДТП бойцами ВСУ - Романом Спринським и Юрием Зайцевым

В пригороде Львова произошло страшное столкновение микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы. Погибшие - военные, участвовавшие в боях на Донбассе.