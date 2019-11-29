С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре

С 1 декабря вступают в силу ряд законодательных нововведений в различных сферах жизни украинцев. Важнейшие изменения ожидают в социальной сфере и экономике.

Пересчитают минимальную пенсию

С 1 декабря повысят минимальную пенсию. Она составит 1638 грн. К этому времени выплачивали 1564 грн. Максимальную пенсию повысят до 16 380 грн. Выплаты пересчитают из-за роста прожиточного минимума.

Автор: Униан В декабре пересчитают минимальную пенсию и прожиточный минимум

Выплаты с 1 декабря не перечислят пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и работающим пенсионерам. Получить больше смогут после освобождения.

Детям войны прибавят 66,13 грн. Кто живет в горных районах размер пенсии повысят на 20 процентов. Украинцы, подвергшихся политическим репрессиям и реабилитированным выплатят на 54 грн больше.

Возрастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум на одного человека составит - 2027 гривен. Этот размер будет действовать до 1 июля 2020 года. Соответственно возрастет не только пенсия, но и сумма оплаты труда, которую индексируют. Также увеличат максимальный размер пособия по безработице. Он будет составлять 8408 грн. Возрастет минимальный размер алиментов для детей до 6 лет на 40 грн и будет составлять 889,5 гривен, а для детей от 6 до 18 лет - 1109 грн.

Водительские права в смартфоне

В середине декабря в мобильном приложении "Действие" введут две услуги "цифровые водительские права" и "техпаспорт автомобиля". Украинцы смогут проверить реальность документов друг друга. Впоследствии в приложении появятся другие документы: студенческий билет, налоговый номер и паспорт. Это произойдет в следующем году.

Автор: .volynnews В мобильном приложении "Действие" введут две услуги "цифровые водительские права" и "техпаспорт автомобиля"

"Фактически, водители будут со своего смартфона показывать документы патрульной полиции, полицейские с помощью QR-кода на правах проверят в реестре, что машина принадлежит водителю и у него есть права", - объясняет первый заместитель главы Министерства цифровой трансформации Алексей Вискуб.

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Чтобы выехать за границу нужно иметь оригинальные водительские права. Патрульным по всей Украине можно их пред'являть через смартфон.

Появятся новые деньги

С 20 декабря появятся обновленные банкноты номиналом 50 грн. Купюры имеют усовершенствованную систему защиты и похожи по дизайну на банкноты номиналами 20, 100, 500 и 1000 грн. Также в оборот запустят новую монету номиналом 5 гривен.

Автор: Факты Появятся обновленные банкноты номиналом 50 грн

"Специально изымать бумажные банкноты не будем. Просто прекратим печать и перестанем ими пополнять денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца до тех пор, пока купюры сами не выйдут из оборота, - говорит директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко. - Монеты могут служить до 20 лет, а бумажные в среднем около года. Это поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать.

Изменили график на контрольных пунктах въезда и выезда на линии разграничения на Донбассе

С 1 декабря все контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения в Донбассе перейдут на зимний график работы. Военные будут пропускать людей и транспортные средства ежедневно с 8 часов утра до 17 вечера. Чтобы не возникало скопления людей, просят планировать поездки. Осенью линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. машин.

Автор: dn.suspilne.media Изменили график на КПП въезда и выезда на линии разграничения в Донбассе

Строительство многоэтажных домов без радиоточек

С декабря разрешили строить дома без радиоточки в каждой квартире. Эту устаревшую советскую норму исключили из государственных строительных норм. Теперь их будут монтировать в одной комнате дежурного персонала-консьержа и технологических служб.

- По старым нормам радиоточки предусматривались в каждой комнате и на кухне. Вряд ли их сейчас используют. У всех есть Интернет. Поэтому это нецелесообразно, - сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, 48 лет.

Тестируют 5G

В Украине компания-производитель телекоммуникационного оборудования из Швеции и оператор lifecell протестируют 5G.

Эксперимент планируют реализовать в шести городах - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Черкассах и Львове.

Нацкомиссия по регулированию связи и информации уже согласовала меры безопасности для испытаний интернета пятого поколения, чтобы избежать риска для здоровья людей и животных. Тестирование будет проводиться до 31 мая 2020 года.

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Выборы в ОТГ

В 96 объединенных территориальных общинах в декабре пройдут первые местные выборы. Еще 23 ОТГ ожидают решения Центризбиркома о назначении на их территории первых местных выборов. 43 ОТГ образовались с центрами в городах областного значения. Всего в Украине уже создано 1002 ОТГ. 24 района в Украину полностью покрыты ОТГ.

Поезда в Европу

С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно. К этому времени ехал по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни. Это будет удобно тем, кто хочет пересесть на ночной поезд в Берлин. Время пересадки составит 1 ч. 9 мин. В обратном направлении поезд с немецкой столице выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10.18. То есть время пересадки составит 1 час 40 минут.

Автор: shoppingpl С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно

С 10 декабря начнет курсировать новый поезд по маршруту Киев-Львов-Будапешт-Вена. Всего поездка Киев-Вена займет 22 часа. Из Киева поезд будет отправляться в 14:07.

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Устанавливают новогодние елки

По всем городам страны установят новогоднюю елку. Главную елку Украины традиционно разместят на Софийской площади Киева, монтировать ее начнут 5 декабря а откроют - на День святого Николая 19 декабря. Завершить работы должны 12 декабря.

"На этот раз она очень сложная, поэтому придется работать в три или четыре смены. Высота - 30 метров. Стоимость игрушек и иллюминаций - 2 миллиона 700 тысяч гривен. Темой праздничных мероприятий помимо традиционной украинской будет сказка Щелкунчик. В этом году у нас две тематики - Опошня, Полтавская игрушка. Вторая тема - европейская, классическая, история о Щелкунчике", - сказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Автор: nashkiev Главную новогоднюю елку Украины разместят на Софийской площади Киева

Елку соберут из веток сосны и пихты, которые привезут из Винницкой и Житомирской области, рубить большое дерево не будут. Игрушек будет около тысячи.

Выходные в декабре

В декабре будет 21 рабочий день. Выходным будет Рождество 25 декабря, 30 и 31. Дни нужно будет отработать 21 и 28 декабря, постановило правительство. Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 1 января.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в уставы Вооруженных сил и ряда законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами. Отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - " старший мастер-старшина "," главный мастер-старшина").