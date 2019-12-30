С новой ценой на газ и небывалыми штрафами: чего ждать украинцам в начале 2020-го

С января в Украине начинаются нововведения в различных сферах жизни. Важнейшие изменения ожидают в социальной и экономической сферах.

Украинцы смогут выбирать форму предоставления субсидии, пьяные водители будут нести уже уголовную ответственность, штрафовать также владельцев евроблях. Кто смотрит спутниковое телевидение, то стоит перейти, например, на эфирное или кабельное ТВ.

Изменение формы предоставления субсидии

С января украинцам позволят когда-либо изменять форму предоставления жилищной субсидии с безналичной в наличную.

Автор: Униан Украинцы смогут когда-либо изменять форму предоставления жилищной субсидии

"Сегодня на субсидию в наличной форме имеют право владельцы жилья, которые обратились к 15 октября и предоставили банковский счет. Они получают деньги "на руки" через Сбербанк и Укрпочту. Самостоятельно оплачивают счета. Всем остальным субсидию насчитывают на безналичный счет Сбербанка. Далее банк рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг", - говорит заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Средства в 2020 году на выплаты субсидий сократили до 48 млрд грн. В 2019-м - выплачивали 58 млрд грн

Снизится цена на газ

В январе стоимость газа для населения составит 5,5 грн за кубометр. Это цена без НДС и наценок газзбутов, которые для каждого региона разные. Цена на газ в январе будет на 12% меньше, чем цена на газ в начале 2019 года. Будет действовать до апреля 2020 для населения и теплокоммунэнерго.

Автор: naftogaz Цена на газ в январе будет на 12% меньше, чем цена на газ в начале 2019 года.

"Потребителям, которые хотят получать газ по цене, будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельствах нужно до 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании. Если потребитель захочет покупать газ по фиксированной цене, то никуда обращаться не нужно", - отметили в Нафтогазе.

Вырастет минимальная зарплата

С начала года вырастет минимальная зарплата до 4723 гривен в месяц. Из-за этого возрастет и единый социальный налог - ЕСВ. Ежемесячный минимальный размер взноса составит 1039,06 грн. Квартальная сумма составит 3117,18 гривен. В таком размере уплачивают единый взнос физические лица-предприниматели за наемных работников. Его платят независимо от того ведется предпринимательская деятельность или нет.

Пьяных водителей будут судить по-новому

С первого января водителей, которые едут за рулем в состоянии алкогольного опьянения, будут нести уголовную ответственность. Водитель получит судимость даже в случае привлечения в первый раз. Штраф составит от 17 до 32 тыс грн.

Автор: zr Водители в состоянии алкогольного опьянения будут нести уголовную ответственность

"Машиной не будет иметь права управлять три года. Если повторно нарушит, придется заплатить 51 тысячу гривен. Тоже не будет иметь права ездить 2-3 года", - пояснили в Министерстве внутренних дел.

Также уголовная ответственность грозит водителям при управлении машинами в состоянии наркотического под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Накажут и за то, что передали водить такому водителю.

Будет нести ответственность водитель если откажется от прохождения медицинского освидетельствования. Это же касается тех, кто после аварии выпил спиртное, принял наркотики или лекарства, изготовленные на их основе

"Сегодня предусмотрена административная ответственность - лишение водительского удостоверения на год и штраф 10 200 гривен. Надо разделять ответственность. Если человек просто находился за рулем в состоянии опьянения, его остановили и зафиксировали факт, это не повлечет за собой лишение или ограничение свободы. Это повлечет за собой штраф с запретом управлять автомобилем, - объясняет автоюрист Денис Конюшко. - Закон позволит сократить процедуру привлечения к ответственности с 2-2,5 месяцев до 10 дней. Сейчас суд должен состояться в течение трех месяцев. Если этого не произошло, то человек считается, что не подпадает под ответственность".

Евробляхеров жду немалые штрафы

С января евробляхеров начнут штрафовать за нарушение срока пребывания временного таможенного заезда от 85 до 170 тыс грн. Размер будет зависеть от количества суток нарушения.

Автор: newsone Водителей евроблях начнут штрафовать за нарушение срока пребывания временного таможенного заезда от 85 до 170 тыс грн

Кроме того придется заплатить 34 тыс грн за то, что за руль такой машины сядет другой водитель или машину будут использовать для предпринимательской деятельности.

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Сигнал спутниковых каналов закодируют

С 20 января 2020 сигнал украинских спутниковых телеканалов закодируют. Около 4 млн пользователей не смогут смотреть телевизор через тарелку. В Украине компании устанавливали спутниковые тарелки и не говорили клиентам, что они смотрят технический сигнал. Такие пользователи являются пиратами и является нарушением законодательства Евросоюза. Закодируют 23 телеканалы четырех крупнейших медиа-групп Украины. К ним относятся в частности каналы 1+1, СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, Украина, ТЕТ, Мега.

Автор: sarnynews.city Сигнал украинских спутниковых телеканалов закодируют с 20 января

Сейчас на экране время от времени в течение двух минут появляются сообщения, что телеканал подлежит кодированию. Можно перейти на эфирное ТВ - Т2 или присоединиться к кабельному оператору.

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Электромобили получат спецномера

Для электромобилей введут номера с зеленым цветом шрифта. Дополнительно для них определят места на парковках. Согласно введут дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей". Кто припаркуется на месте электрокара заплатит 340-510 гривен штрафа за остановку или стоянку собственного авто. Инспекторы имеют право забрать машину нарушителя на эвакуаторе.

Подорожают сигареты

Цены на сигареты в Украине с 1 января вырастут почти на 20%. В среднем пачка теперь будет стоить примерно 45 гривен. Будет дорожать до 2025 года.

С 1 декабря повысили минимальную пенсию до 1638 грн. Выплаты пересчитают из-за роста прожиточного минимума. На одного человека он составил 2027 гривен. Этот размер будет действовать до 1 июля 2020 года. Соответственно возрастет не только пенсия, но и сумма оплаты труда, которую индексируют. Также увеличили максимальный размер пособия по безработице. Он составляет 408 грн.