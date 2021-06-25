С начала года на воде погибли 42 человека, 26 спасли полицейские - Крищенко

Чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения

Несмотря на профилактическую работу, которую постоянно проводят правоохранители и спасатели, ежегодная статистика свидетельствует о том, что граждане все же пренебрегают элементарными правилами поведения на воде. При этом чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения.

Чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения

Чтобы предупредить факты утоплений, полицейские вместе со спасателями проводят рейды в местах отдыха граждан вблизи водоемов. Особое внимание во время таких мероприятий обращают на информационную работу, рассказывают об основных правилах безопасности, в частности на необходимости учитывать скоростные течения и опасные зоны, а также на то, что купаться можно только в специально отведенных местах.

Чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что правоохранители постоянно патрулируют акваторию водных территорий для предотвращения несчастных случаев:

Чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения

Чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения

"Ежедневно работает водная полиция, патрули несут службу в местах отдыха граждан, а это - акватория реки Днепр с его протоками, заливами, зона Каневского водохранилища и реки Десенка, что в целом составляет около 120 километров. Однако, несмотря на все превентивные меры, с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 человек, среди которых один несовершеннолетний - в июне. В то же время полицейские спасли 26 человек, которые пытались переплыть Днепр, но переоценили свои силы. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения".

Чаще всего причиной трагедии является купание в состоянии алкогольного опьянения

Правоохранители призывают киевлян и гостей города быть сознательными и ответственными, не употреблять алкоголь во время отдыха, не нырять в незнакомых зонах, а не заплывать за буйки и ни на минуту не упускать из поля зрения детей.

Напомним, в начале июня сотрудники речной полиции помогли иностранцу выбраться из реки Днепр на берег.