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воскресенье, 20 февраля 2022 02:52

С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард

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С фирменной &quot;улыбкой&quot;: украинским полярникам позировал морской леопард
Морской лев является одним из основных хищников Антарктики. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" в ходе поездки по морю встретили морского леопарда. Тот попозировал для них и показал свою фирменную "улыбку".

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Смотрите, какого красавчика недавно встретили наши полярники во время морского выезда. Это морской леопард, один из представителей семьи Тюленевых, встречающихся в районе нашей станции", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что мыла улыбка морского леопарда обманчива, ведь животное – хищник.

"Это один из главных хищников Антарктики. В отличие от родственников, в частности тюленей Уэдделла или крабоедов, он смакует не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. А такое название получил из-за своей хищности и характерных пятен на теле", - добавили специалисты.

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Длина леопарда составляет 3-4 м, а вес 300-400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км в час, отметили в сообщении.

"Визит" морского леопарда на станцию ​​не случайный. Недавно окрестности станции стали "роддомом" и "детсадом" для маленьких пингвинов, которые учатся самостоятельной жизни.

"Именно их у берегов ожидает морской леопард, ведь добыть в воде неопытный птенец гораздо проще, чем взрослое животное", - пояснили ученые.

В мае прошлого года к Национальному антарктическому научному центру приплыли 80 южных морских котиков. Они облюбовали территорию возле аварийной базы, неподалеку "Вернадского", и устроили там лежбище.

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