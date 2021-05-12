"Отряд" морских котиков приплыл к украинским полярникам

Фото: Национальный антарктический научный центр

К Национальному антарктическому научному центру приплыли 80 южных морских котиков. Они облюбовали территорию возле аварийной базы, неподалеку "Вернадского", и устроили там лежбище.

До станции южные морские котики начинают приплывать в конце антарктического лета, чтобы отдохнуть на островах с ровными каменистыми участками. На зиму они в основном мигрируют на север, к островам Субантарктики, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

В этом районе котики едят преимущественно криль, реже – рыбу и моллюсков. В частности, охотно глотают моллюсков "антарктическое блюдце", ракушки которых выполняют роль камней-гастролитов, что улучшают пищеварение. За едой ныряют в основном в ночное время, делая короткие неглубокие погружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подарили на день рождения и снимался для Vogue: какие животные есть у знаменитостей

Южные морские котики имеют длину от одного до двух метров и вес от 30 до 160 кг. Самцы крупнее самок и имеют заметную черную гриву с белыми или серыми волосками.

В отличие от тюленей Уэдделла, морских леопардов или крабоедов, морской котик не принадлежит к семье настоящих тюленей. Это связано с тем, что у котиков видны уши, а настоящие тюлени не имеют внешних ушных раковин.

У морских котиков достаточно сложные отношения с людьми. Ранее они пережили страшное уничтожение. Зверобои массово убивали их ради ценной кожи. Увидев людей издалека, котики начинают фыркать и пытаются атаковать.

В семье столичных бизонов родился малыш. Родителями стали Варяга и Веста. Вынашивает детеныша самка бизона девять месяцев. Обычно новорожденный малыш весит около 30 кг. Через несколько часов после появления на свет, он встает на ноги и начинает бегать.