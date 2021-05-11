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вторник, 11 мая 2021 16:42

Подарили на день рождения и снимался для Vogue: какие животные есть у знаменитостей
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44-й президент США Барак Обама сообщил, что их пес Бо умер. Домашний любимец болел раком.

"Наша семья потеряла настоящего друга и верного спутника. Более 10 лет Бо радовал нас своим постоянным и тихим присутствием в наших жизнях - был счастлив видеть нас в хорошие дни, плохие и каждый день. Он терпел суету, связанную с пребыванием в Белом доме, громко лаял, но не кусался, любил плюхаться в бассейн летом, был терпелив с детьми, трясся за вкусностями с обеденного стола и имел прекрасную шубку", - написал Обама в Twitter.

Gazeta.ua рассказывает, каких животных держат знаменитости.

У артистов Насти Каменских и Алексея Потапенко, более известного как Потап, есть бишон фризе Мими. Певица завела собаку еще в 2016 году и признавалась, что наконец ее мечта осуществилась.

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель завели собаку Бо после выборов в 2008 году
Фото: instagram.com/michelleobama
Певица Настя Каменских осуществила мечту и завела домашнюю любимицу Мими в 2016 году
В исполнительницы Джамалы есть померанский шпиц Баду
У звезды "Мстителей" американского актера Криса Эванса есть собака Доджер
В телеведущей Леси Никитюк - вест хайленд вайт терьер Рафаэль

Звезда "Мстителей" американский актер Крис Эванс имеет собаку Доджера. Мужчина часто показывает фотографии, на которых позирует с домашним любимцем. Актер признавался, что Доджер появился в его жизни неожиданно. Одну из сцен фильма "Одаренный" снимали в приюте для животных, где он и встретил собаку.

В телеведущей Леси Никитюк - вест-хайленд-вайт-терьер Рафаэль. Она рассказывала, что бывший подарил ей собаку на день рождения.

У звездных супругов Ольги Сумской и Виталия Борисюка есть две чихуахуа - Джессика и Жасмин. Теперь актриса уговаривает мужа взять третью собаку.

В исполнительницы Джамалы есть померанский шпиц Баду. В 2013 году она загадала четвероногого друга на Новый год. Баду даже снимался для украинской версии издания Vogue.

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Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана имеют трех сфинксов - Кокоса, Цею и Мильфея. Сначала певец был противником домашних животных. Но однажды его любимая предложила поехать и только посмотреть на котов. После этого они вернулись домой с двумя сфинксами. В июле 2020 года супруги взяли еще одного сфинкса - Мильфея.

Домашние животные новоизбранного президента США Джо Байдена переехали вместе с ним и первой леди в Белый дом. Там более 100 лет президенты жили со своими четвероногими друзьями. Эту традицию оборвал только Дональд Трамп. В свою очередь Байден решил ее вернуть.

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