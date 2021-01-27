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среда, 27 января 2021 10:00

Собаки Джо Байдена переехали в Белый дом

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Собаки Джо Байдена переехали в Белый дом
Президент США и первая леди имеют двух собак. Фото: instagram/flotus

Домашние животные новоизбранного президента США Джо Байдена переехали вместе с ним и первой леди в Белый дом. Там более 100 лет президенты жили со своими четвероногими друзьями. Эту традицию оборвал только Дональд Трамп. В свою очередь Байден решил ее вернуть.

Об этом пишет Вoredpanda.

По словам пресс-секретаря первой леди Джилл Байден Майкл Ларос сначала семья хотела обосноваться, прежде чем перевезти собак с Делавэра в Вашингтон.

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Мейджор стал первым псом из приюта для животных, который будет жить в Белом доме. Вторую собаку Байденов зовут Чемп.

В Турции собака по кличке Бончук почти неделю ждал своего хозяина у двери больницы.

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