Собаки Джо Байдена переехали в Белый дом

Домашние животные новоизбранного президента США Джо Байдена переехали вместе с ним и первой леди в Белый дом. Там более 100 лет президенты жили со своими четвероногими друзьями. Эту традицию оборвал только Дональд Трамп. В свою очередь Байден решил ее вернуть.
Об этом пишет Вoredpanda.
По словам пресс-секретаря первой леди Джилл Байден Майкл Ларос сначала семья хотела обосноваться, прежде чем перевезти собак с Делавэра в Вашингтон.
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Мейджор стал первым псом из приюта для животных, который будет жить в Белом доме. Вторую собаку Байденов зовут Чемп.
В Турции собака по кличке Бончук почти неделю ждал своего хозяина у двери больницы.
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