Столичный зоопарк растрогал снимками новорожденного зубренка

Фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

В семье столичных бизонов родился малыш. Родителями стали Варяга и Веста.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка в Facebook.

"Очередное пополнение в Киивзоо. На этот раз поздравляем нашу семью бизонов - Варяга и Веста", - говорится в посте.

Отметим, что вынашивает детеныша самка бизона девять месяцев. Обычно новорожденный малыш весит около 30 кг. Через несколько часов после появления на свет он встает на ноги и начинает бегать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле зоопарка Киева появилась новая парковка

Жители Киевского зоопарка не жаловались на оттепель, а радовались приходу весны. "Солнечные" фото их весенних посиделок появились в сети.