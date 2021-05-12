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среда, 12 мая 2021 09:58

Столичный зоопарк растрогал снимками новорожденного зубренка
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Фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

В семье столичных бизонов родился малыш. Родителями стали Варяга и Веста.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка в Facebook.

"Очередное пополнение в Киивзоо. На этот раз поздравляем нашу семью бизонов - Варяга и Веста", - говорится в посте.

Отметим, что вынашивает детеныша самка бизона девять месяцев. Обычно новорожденный малыш весит около 30 кг. Через несколько часов после появления на свет он встает на ноги и начинает бегать.

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Жители Киевского зоопарка не жаловались на оттепель, а радовались приходу весны. "Солнечные" фото их весенних посиделок появились в сети.

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