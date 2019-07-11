С Януковича и его приспешников могут снять санкции

ЕС может снять санкции с Януковича. Фото: storage1.censor.ne

В ближайшее время суд ЕС может аннулировать санкции против експрезидента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам Януковича, А. Януковича, А. Клименко, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки и А. Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течении 2016-2018 лет ", - написала она.

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Сарган отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые эксичиновники и Совет ЕС.

"Решение суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемые правоохранительными органами Украины", - написала Сарган.

Она также добавила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 года и оставаться в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", - подытожила Сарган.

В Швейцарии могут конфисковать заблокированы 72 млн франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.