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пятница, 17 января 2020 10:35

С 28 января закодируют ТВ каналы: что делать

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С 28 января закодируют ТВ каналы: что делать
С 28 января в Украине закодируют 24 ТВ-канала. Фото: balashover.ru

Украинские телезрители будут платить за возможность смотреть любимые телеканалы через спутниковую "тарелку" в ближайшее время. С 28 января заблокируют доступ к 24 телеканалов тем пользователям, кто откажется от перехода на платную услугу.

Причины кодирования телеканалов и советы для владельцев "тарелок" собрала ВВС News Украина.

Телекомпании хотят получать плату за предоставление возможности смотреть их программы, ведь это их бизнес. Такая практика обычная, например, для европейских стран. В домах украинский установлены 4,4 млн. спутниковых антенн. Из них только около 4% легально получают сигнал и могут просматривать телеканалы

На рынке много лет работают операторы спутникового телевидения, которые продают пакеты ТВ с несколькими сотнями телеканалов, в том числе украинских, но они фактически "по-пиратски" использовали спутниковый сигнал.

Теперь, с 28 января прекращают бесплатные трансляции многих каналов. Дата введения новых правил откладывали, чтобы пользователи спутниковых антенн смогли подготовиться к нововведению.

Какие каналы заблокируют

В перечень попали самые рейтинговые каналы, конечными владельцами которых являются компании, связанные с Игорем Коломойским, Дмитрием Фирташем, Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым.

В общем каналов 24, это, в том числе, 1+1, Интер, СТБ, ICTV, Новый канал, ТРК Украина, ТЕТ, НТН. В перечень платных также попали развлекательные, познавательные и детские каналы.

В то же время, около 40 украинских каналов останутся в свободном доступе. Среди них, в частности, общественный вещатель UA Первый, государственные каналы Рада и Культура, региональные каналы, а также информационные: Прямой, 5 канал, Эспрессо ТВ, NewsOne, 112 канал, ZIK.

Кроме того, в пока в не ограничен доступ к иностранным каналов, в том числе российских.

Что делать пользователям

Чтобы и дальше смотреть телеканалы, доступ к которым ограничат с 28 января пользователи спутниковых "тарелок" имеют подключиться к двум официальных провайдеров - Viasat или Xtra TV.

Исполнительный директор 1 + 1 Media Ярослав Пахольчук считает, что около 45%, или почти 2 млн абонентов, выберут платный тип подключения, а остальные перейдут на альтернативные виды ТВ. Об этом он заявил несколько месяцев назад.

Сколько это будет стоить

Большинство спутниковых "тарелок", которые устанавливали раньше, смогут принимать сигнал. Но те, кто хочет смотреть закодированные каналы, будут вынуждены купить другой тюнер. Он стоит более 1000 гривен. Или же можно платить ежемесячную аренду провайдеру.

Устройство нужно активировать, обратившись в колл-центр официального оператора спутникового ТВ - Viasat или XtraTV.

Кроме того, провайдеры установили ежемесячную плату за просмотр кодированных каналов. В зависимости от того, какой пакет выберет зритель, эта услуга будет стоить от 69 до 250 гривен.

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Viasat - от 69 гривен в месяц, в зависимости от выбранного пакета. Самый дорогой, "Премиум" - 249 гривен.

XtraTV - от 69 гривен в месяц, пакет "Максимум" - 116 гривен.

Но не исключено, что это - акционные цены, которые через некоторое время могут измениться.

Что известно о провайдерах

Viasat Украина до 2016 года был подразделением шведского телевизионного спутникового провайдера Viasat. Его владельцем был медиа корпорация Modern Times Group (MTG).

Однако, в 2016-м Viasat Украина приобрела медиагруппа 1+1 media Игоря Коломойского. Через год конечным владельцем стал Александр Ткаченко, нынешний депутат парламента от партии "Слуга народа" и почетный президент 1+1 media.

XtraTV - с 2015 владельцем компании является Медиа Группа Украина Рината Ахметова. Xtra TV - международный бренд платного цифрового спутникового телевидения, который стартовал в сентябре 2011 года и первым запустил на рынке Украины услугу спутникового телевидения на условиях предоплаты.

Один из руководителей 1+1 media Ярослав Пахольчук считает, что после кодирования сигналов спутников объем отчислений операторам Viasat Украина и XtraTV увеличится примерно втрое - с 750 млн в 2018 году до 2,42 млрд грн до конца 2020 года.

Из этой суммы около 1,59 млрд грн распределят между собой медиагруппы.

Какие есть альтернативы

Первая из альтернатив - тюнер не покупать, абонплату не платить, не получать код доступа и смотреть через спутник только те каналы, которые останутся в открытом доступе.

Можно присоединиться к кабельному телевидению или смотреть программы через интернет, ведь все ведущие телеканалы ведут вживую трансляцию на своих сайтах.

Альтернативой, особенно для сел, при условии наличия покрытия, также цифровое телевидение Т2, на котором все каналы - в открытом доступе.

Однако и это потребует дополнительных затрат - нужно купить эфирную антенну и цифровой приемник Т2, или же современный телевизор, в который он уже встроен.

Кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2. Они и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Дата
17
января

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