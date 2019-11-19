Сеть Т2 не будет кодировать свой сигнал в эфире

Крупнейшие украинские медиагруппы заявили о планах с 20 января 2020 года закодировать свои программы на спутнике и их бесплатный просмотр станет невозможным.

Это кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2. Они и в дальнейшем будут иметь возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В 2020 году в сети Т2, в дополнение к 32 бесплатным каналам, запланирован пакет из 24 платных познавательных каналов. Телезрители будут самостоятельно решать, надо ли им пользоваться дополнительной опцией.