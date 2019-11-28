С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах

С 2020 года в Украине перестанут делать ямочный ремонт дорог. Фото: ua.dorgroup.com.ua

С 2020 года Мининфраструктуры больше не собирается ремонтировать дороги ямочно.

О таких планах заявил глава ведомства Владислав Криклий в интервью "Уніан".

"Мы планируем придерживаться идеи" Укравтодора "с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", - сказал он.

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По словам Криклия, "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при прежнему руководителю ведомства Славомиру Новаку (бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013), экс-исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины).

"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче" резать "ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какую яму было отремонтировано", - сказал Криклий.

Чиновников Балаклейского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств. Они организовали схему хищения средств из местного бюджета во время ремонтных работ.