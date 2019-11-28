С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1423
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 900
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 909
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1206
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 864
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1026
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11367
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1719
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
4
26
6
7
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Государство в смартфоне: выбрали украинку, которая стала лицом мобильного приложения
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Украинка рассказала об особенностях обучения на дизайнера в США
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру
Видео
Все видео
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6408
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2826
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1206
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 13:22

С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах

  Комментировать
С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах
С 2020 года в Украине перестанут делать ямочный ремонт дорог. Фото: ua.dorgroup.com.ua

С 2020 года Мининфраструктуры больше не собирается ремонтировать дороги ямочно.

О таких планах заявил глава ведомства Владислав Криклий в интервью "Уніан".

"Мы планируем придерживаться идеи" Укравтодора "с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр назвал дороги, которые будут ремонтировать в следующем году

По словам Криклия, "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при прежнему руководителю ведомства Славомиру Новаку (бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013), экс-исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины).

"Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче" резать "ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какую яму было отремонтировано", - сказал Криклий.

Чиновников Балаклейского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств. Они организовали схему хищения средств из местного бюджета во время ремонтных работ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С 2020-го перестанут латать ямы на дорогах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 33031
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 19665
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 16111
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 12015
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 11034
Общество
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
3
 Просмотров: 135
"Пи***асы и враги Украины" – Яроша разгневал обыск у Зверобой
"Пи***асы и враги Украины" – Яроша разгневал обыск у Зверобой 1 Просмотров: 1512
Укрзализныця может остаться без руководителя
Укрзализныця может остаться без руководителя Просмотров: 135
В желудке оленя нашли 7 кг мусора
В желудке оленя нашли 7 кг мусора Просмотров: 198
Перепись населения будет в этом году: в правительстве удешевили процедуру
Перепись населения будет в этом году: в правительстве удешевили процедуру 1 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Голосов: 47155
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua