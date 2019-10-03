Чиновники получали откаты с ремонтных работ

Чиновников Балаклеи подозревают в коррупции. Фото: Etcetera Media

Чиновников Балаклейской горсовета подозревают в хищении бюджетных средств.

Сотрудники СБУ передали материалы дела в полицию, сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление Балаклейского районного суда Харьковской области от 27 сентября 2019 года.

Чиновники организовали схему хищения средств из местного бюджета во время ремонтных работ.

Ремонты проводили ФЛП без заключения соответствующих договоров и подписания актов приема выполненных работ. После выполнения работ подписывались соглашения и закрывались акты выполненных работ с завышением цен.

"Средства, полученные таким образом, распределяются между участниками указанной схемы. В частности должностные лица Балаклейского городского совета получают около 20-30% выделенных таким образом из бюджета средств, так называемый "откат", - говорится в постановлении суда.

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Следователи называют подозрительным ремонт дороги по ул. Грушевского стоимостью 199,5 тыс. грн. Подрядчиком был ФЛП Валерий Блудов.

Блудов получил от Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры Балаклейской горсовета 21 подряд на общую сумму 2,4 млн. грн.

Харьковский антикоррупционный центр сообщает, что стоимость работ при аварийно-восстановительных работ в Балаклее была завышена вдвое.

11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко.