С 12 мая начнут работать сервисы МВД и ГМС

Сервисы будут работать по предварительной записи. Фото: depo.ua

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы с 12 мая возвращаться к обычному режиму работы

"Отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также восстановления транспортного сообщения в городах", - говорится в сообщении МВД.

Территориальные подразделения ГМС и "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг.

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через официальный сайт Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре электронной очереди, людей будут записывать по телефонам региональных сервисных центров МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин: что откроют в Киеве с 12 мая

"Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 м2, рабочие места работников оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски", - говорится в сообщении.

Пока рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска (КПВВ) на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область.