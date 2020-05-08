С 12 мая начнут работать сервисы МВД и ГМС

 
Ексклюзивы
1/5
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Просмотров: 837
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2331
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2061
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 990
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1467
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1917
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1656
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3627
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2448
Фото
Все фото
11
4
8
5
3
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
В Карпатах выпало 15 см снега
В Карпатах выпало 15 см снега
Видео
Все видео
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Интервью
1/5
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Просмотров: 828
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1701
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1206
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3798
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2664
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 18
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
пятница, 08 мая 2020 17:02

С 12 мая начнут работать сервисы МВД и ГМС

  Комментировать
С 12 мая начнут работать сервисы МВД и ГМС
Сервисы будут работать по предварительной записи. Фото: depo.ua

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы с 12 мая возвращаться к обычному режиму работы

"Отмена ограничений, установленных в связи с введением карантина, будет происходить с учетом эпидемиологической ситуации в регионах, а также восстановления транспортного сообщения в городах", - говорится в сообщении МВД.

Территориальные подразделения ГМС и "Паспортный сервис" планируют расширить графики работы и увеличить количество услуг.

Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по предварительной записи в электронную очередь через официальный сайт Главного сервисного центра МВД. В случае отсутствия в сервисном центре электронной очереди, людей будут записывать по телефонам региональных сервисных центров МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин: что откроют в Киеве с 12 мая

"Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 м2, рабочие места работников оснащены защитной перегородкой, будет проводиться термометрия и дезинфекция помещений. Не будут допускаться работники и посетители, имеющие признаки респираторных заболеваний или без наличия защитной маски", - говорится в сообщении.

Пока рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска (КПВВ) на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С 12 мая начнут работать сервисы МВД и ГМС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Композитора избили до смерти за замечание относительно языка

Самое читаемое
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 17325
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 11169
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности
Скандал после похорон обезглавленного ребенка: новые подробности Просмотров: 9063
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 7290
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв
 Просмотров: 7101
Общество
Супрун на пальцах объяснила суть медреформы новому министру
Супрун на пальцах объяснила суть медреформы новому министру Просмотров: 144
В Беларуси запретили акцию "Бессмертный полк"
В Беларуси запретили акцию "Бессмертный полк" Просмотров: 225
В ОРДЛО в несколько раз занижают заболеваемость коронавирусом
В ОРДЛО в несколько раз занижают заболеваемость коронавирусом Просмотров: 99
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 1728
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
11
 Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
7
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
6
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
4
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
2
Останні листи
Голосов: 51163
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua