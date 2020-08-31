С 1 сентября Словакия меняет правила въезда для украинцев

Словакия изменила правила въезда. Фото: Travel Room

Словакия от 1 сентября внедряет новые изменения в порядок въезда иностранцев.

Чтобы пересечь границу, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, сообщает Госпогранслужба.

"Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, от 08:00 по киевскому времени 1 сентября 2020 при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на вебсайте", - говорится в сообщении.

Подтверждение высылается на электронную почту, указанную при регистрации.

Исключением в этих изменениях будут грузчики и воздушный экипаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Словакия достигли согласия по запуску аэропорта "Ужгород"

Напомним, с 1 сентября также Венгрия меняет правила въезда в страну.