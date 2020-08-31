С 1 сентября Словакия меняет правила въезда для украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 1944
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1008
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3015
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7263
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1611
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11214
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 909
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
8
20
4
6
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Наградили победителей видеопремии MTV VMA 2020
Наградили победителей видеопремии MTV VMA 2020
Видео
Все видео
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2160
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 882
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5778
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 675
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 00:00

С 1 сентября Словакия меняет правила въезда для украинцев

  Комментировать
С 1 сентября Словакия меняет правила въезда для украинцев
Словакия изменила правила въезда. Фото: Travel Room

Словакия от 1 сентября внедряет новые изменения в порядок въезда иностранцев.

Чтобы пересечь границу, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, сообщает Госпогранслужба.

"Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, от 08:00 по киевскому времени 1 сентября 2020 при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на вебсайте", - говорится в сообщении.

Подтверждение высылается на электронную почту, указанную при регистрации.

Исключением в этих изменениях будут грузчики и воздушный экипаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Словакия достигли согласия по запуску аэропорта "Ужгород"

Напомним, с 1 сентября также Венгрия меняет правила въезда в страну.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С 1 сентября Словакия меняет правила въезда для украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 52014
Соблазнительный дизайнер позировала обнаженной
Соблазнительный дизайнер позировала обнаженной
5
 Просмотров: 26668
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 12960
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 7416
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 7263
Общество
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
 4 Просмотров: 1089
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
5
 Просмотров: 1314
Сколько больных с коронавирусом могут принять украинские больницы
Сколько больных с коронавирусом могут принять украинские больницы Просмотров: 162
Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией
Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией Просмотров: 207
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
8
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 53035
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua