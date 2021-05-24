С 1 июля резко подорожает электроэнергия

В Украине постепенно увеличат тариф за свет. Фото: slovoidilo.ua

В Украине с 1 июля тарифы на электроэнергию резко увеличатся. По разным оценкам стоимость каждого кВт*ч может увеличится с 1,68 до 3 грн.

Политики и экономисты в Украине уже длительное время утверждают, что тариф на электроэнергию для населения существенно занижен. Поэтому с 1 июля этого года его могут поднять, сообщает 24 канал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину

Что будет с 1 июля

Цены могут существенно возрасти, ведь действующий тариф в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать только до конца июня.

Маловероятно, что правительство увеличит тарифы в 2-3 раза так резко. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг разработала три сценария поэтапного повышения тарифов на электроэнергию для домохозяйств к третьему кварталу 2023, которые оказались в редакции Liga.net.

Кабмин не пойдет на повышение тарифов и "заморозит" цены на электроэнергию для населения до конца 2021 года.

В течение 2021 года Кабмин может дважды повысить тарифы на электричество на 15% 1 мая и 1 сентября. Таким образом осенью тариф вырастет до 2,22 грн.

Тариф на электроэнергию 1,68 грн просуществует до июля 2021 года, а затем состоится 30% подорожания. То есть с 1 июля цена будет 2,22 гривны. А в 2023 году цена будет 3,48 грн за кВт*ч.

Льготы

Кроме того, для некоторых групп потребителей могут ввести льготный тариф, который будет действовать на более чем 100 кВт*ч.

"До 1 июля мы представим новую модель. Мы найдем механизм, как снизить плату для определенных слоев населения", - заверил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления в Раде.

Однако участники рынка сомневаются, удастся представить новую модель в июле. Вероятно, действующие тарифы и модель продолжат еще на месяц. Ведь сначала тариф 1,68 грн для населения должен действовать до апреля. Впоследствии его продлили до июля.

С 20 мая Правительство больше не будет регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. Также не обязывает Нафтогаз продавать его для них по фиксированной цене.