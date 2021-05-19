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среда, 19 мая 2021 14:55

Правительство прекратило регуляцию цен на газ для теплокоммунэнерго

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С 20 мая Правительство больше не будет регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго. Также не обязывает Нафтогаз продавать его для них по фиксированной цене.

Автор: Елена Луценко
  Правительство не будет обязывать «Нафтогаз» продавать газ для ТКЭ по фиксированной цене
Правительство не будет обязывать «Нафтогаз» продавать газ для ТКЭ по фиксированной цене

"Это шаг к созданию полноценного рынка газа. Это позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно", - сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Минрегион и Минэнергетики в течение трех недель должны выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины. Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

Государственных субсидий потребует 90-95% населения, если Кабмин решит установить реальную рыночную цену на газ и электроэнергию. Это будет провалом социальной и тарифообразующей политики.

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