Ryanair не продает билетов на авиарейсы в Украину

Авиакомпания отменила почти все рейсы в Украину во второй половине сентября. Фото: Pixabay

Почти все авиарейсы в Украину во второй половине сентября отменил лоукостер Ryanair.

В системе бронирования с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы, сообщает "Європейськая правда".

В то же время перевозчик пока не анонсировал отмены рейсов.

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Невозможно забронировать рейсы в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию. Из Киева запланированы только 2 рейса до Пафоса (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов в Испанию (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер. Из других украинских городов, куда летает Ryanair - Львова, Харькова, Одессы и Херсона - рейсов в указанный период вообще нет.

Самый крупный в Европе бюджетный авиаперевозчик, ирландская компания Ryanair, подсчитал убытки из-за пандемии. Потери лоукостера составили 95% прошлогодней прибыли. За 3 месяца авиаперевозчик потерял €185,1 млн.