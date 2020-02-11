Рябошапка объяснил статус экс-беркутовцев, которые вернулись в Украину

Маринченко и Тамтуру обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Фото: lb.ua

Бывшие беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые после обмена вернулись в Киев, остаются подсудимыми по делу расстрелов активистов Майдана.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и люди, которые были обменяны и которые вернулись, которые были подсудимыми, так ими и остаются. Процессуальный статус у них не изменился", - заявил Рябошапка.

Следующее заседание по делу Майдана запланировано на 17 марта, напомнил генпрокурор.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресечения. Если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - отметил он.

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Рябошапка признал, что Офис генпрокурора не контактировал на должном уровне с родственниками героев Небесной сотни.

"Если такие обмены будут происходить в дальнейшем, можем обещать, что коммуникация будет значительно более активной", - пообещал он.

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев. Ранее их передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемыми. Их, а также Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года.