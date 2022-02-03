Рванул вверх: Минздрав встревожил заявлением относительно Covid у детей

С начала 2022 года количество детей с Covid-19 выросло почти в четыре раза. Фото: pixabay.com

С начала 2022 года количество госпитализированных детей с Covid-19 или подозрением на него возросло почти в четыре раза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет "Суспільне".

По состоянию на 31 января 2021 года на стационарном лечении находились 1995 детей с Covid-19 и 549 детей с подозрением на него.

"2 января эти цифры составили 363 заболевших и 322 детей с подозрением", - сообщили в Минздраве.

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Рекомендации Минздрава для родителей, которые помогут уберечь детей от заболевания:

- вакцинироваться родителям от Covid-19;

- вакцинировать от Covid-19 детей старше 12 лет;

- научить детей кашлять и чихать в салфетку или изгиб локтя;

- научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 с;

- научить детей не подходить к больным ближе, чем на 1,5-2 м;

- детям и родителям воздерживаться от посещения мест скопления людей;

- больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы.

За прошлые сутки, 2 февраля, в Украине диагностировали 39 620 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4 446 детей и 1 035 медработников. Умерло 210 больных. Выздоровели 9380 человек.