Рванул вверх: Минздрав встревожил заявлением относительно Covid у детей

С начала 2022 года количество госпитализированных детей с Covid-19 или подозрением на него возросло почти в четыре раза.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет "Суспільне".
По состоянию на 31 января 2021 года на стационарном лечении находились 1995 детей с Covid-19 и 549 детей с подозрением на него.
"2 января эти цифры составили 363 заболевших и 322 детей с подозрением", - сообщили в Минздраве.
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Рекомендации Минздрава для родителей, которые помогут уберечь детей от заболевания:
- вакцинироваться родителям от Covid-19;
- вакцинировать от Covid-19 детей старше 12 лет;
- научить детей кашлять и чихать в салфетку или изгиб локтя;
- научить детей регулярно мыть руки с мылом не менее 20 с;
- научить детей не подходить к больным ближе, чем на 1,5-2 м;
- детям и родителям воздерживаться от посещения мест скопления людей;
- больные дети должны оставаться дома, не посещать дошкольные учреждения и школы.
За прошлые сутки, 2 февраля, в Украине диагностировали 39 620 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4 446 детей и 1 035 медработников. Умерло 210 больных. Выздоровели 9380 человек.
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