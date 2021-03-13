Русский предлагал $ 2100 украинским пограничникам

Русский предлагал взятку украинским пограничникам. Фото: Госпогранслужба

29-летний россиянин предлагал взятку украинским пограничникам в аэропорту Запорожья. Его не выпустили в город, потому что незаконно посещал оккупирован Крым.

"Когда пограничница начала составлять на нарушителя постановление о запрете въезда, россиянин пытался "решить вопрос" с помощью 2100 долларов США. Но напрасно. От денег военная отказалась, сообщила в полицию о попытке дать ему взятку. Кроме того, гражданин государства-окупанта получил запрет на въезд в Украину на три года", - говорится в сообщение Госпогранслужбы.

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