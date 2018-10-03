Русская православная церковь действует, как ребенок - религиовед

Людмила Филипович: Действия РПЦ за последние месяцы - это реакция маленького ребенка Фото: Збруч

Вселенский патриархат обнародует детали отношений с Русской православной церковью медленно, чтобы получить длительный эффект.

Об этом Gazeta.ua рассказала религиовед Людмила Филипович.

Вселенский патриарх Варфоломей и глава Русской православной церкви Кирилл обсуждали предоставлении Украинской церкви автокефалии. Встреча духовенства состоялась в Фанаре 31 августа. Сейчас обнародовали текст стенографического протокола.

"Тянули с обнародованием, потому что сначала надо было перевести потом согласовать. 2,5 часа их разговора было личностным общением. Плюс церковь всегда долго думает. Политика Московского патриархата Вселенский патриархат не устраивала 300 лет, а публично заговорили об этом только в 2018-м. На патриарха Варфоломея началось давление, угрозы. Он решил еще раз открыто показать свою позицию и истинное лицо православной Москвы. РПЦ многое искажает, выдает все исходя из своих интересов. Эффект от большой правды моментальный, но не прочный. А когда информацию выдают постепенно, все имеют время осмыслить и понять чего на самом деле хочет РПЦ ", - говорит Людмила Филипович.

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Религиовед объясняет действия Вселенского патриархата изменением геополитической ситуации в мире.

"Вселенский патриархат давно знал, что Москва незаконно удерживает в орбите своего влияния верующих Украины и Беларуси. Но были недостаточно подготовлены к этому разговору и достаточно зависимы от Москвы длительное время. Она их кормила, потому что у Вселенского патриархата всего пару сотен приходов. А это ничто по сравнению с РПЦ. А потом поменялась политическая карта мира, изменились и акценты. Долгое время политику делали США и Россия, мир был биполярным. Сейчас он многополярный. Россия все меньше стала влиять на геополитику, а своими имперскими настроениями вообще себя выбрасывает с геополитической стратегии. Вселенский патриарх учел это и понял, что надо менять направление движения. Все действия РПЦ за последние месяцы - это реакция маленького ребенка, который знает, что поступила неправильно, но топчется ногами, падает на пол и кричит, что все равно все будет по моему. Уже не будет. Они не владеют ситуацией", - говорит Филипович.

Для президента России Путина предоставления томосу об автокефалии украинской церкви является "ударом ниже пояса" .Путин очень сильно находится под влиянием православных старцев. И это влияние усиливается, не ослабевает, рассказал российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов.